Ассоциация российских банков встала на сторону маркетплейсов в вопросе скидок

Позиция крупнейших банков, предлагающих запретить маркетплейсам дифференцировать цену товара в зависимости от способа оплаты, не является позицией всего российского банковского сообщества. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков, объединяющей малые и средние банки, академик РАН Гарегин Тосунян, сообщает РБК.

Тосунян подчеркнул, что программы лояльности в виде бонусов, скидок и кешбэков являются общепринятой практикой, а некоторые банки активно строят экосистемы и маркетплейсы, предоставляя кешбэки и скидки при оплате своими картами.

«Мы считаем дискриминацией запрет таких же методов для конкретных игроков», – подчеркнул президент АРБ, охарактеризовав такие действия как недобросовестную конкуренцию. Он выразил уверенность, что борьба с конкурентами путем введения законодательных ограничений «станет негативным сигналом для всего бизнес-сообщества».

Руководитель ассоциации добавил, что попытка ряда банков, которые и так, на его взгляд, занимают «эксклюзивное положение», запретить конкурентам практики, используемые ими самими, «заслуживает серьезного внимания».

Разрешить спор Тосунян предложил за счет выстраивания сотрудничества цифровых платформ с широким кругом игроков финансового рынка. В связи с этим он счел позитивным примером открытие одним из маркетплейсов доступа к участию в программах лояльности для всех банков.

Ранее Федеральная антимонопольная служба отказалась занимать сторону в противостоянии банков и маркетплейсов.