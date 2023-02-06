В Госдуме формируют рабочую группу для принятия мер против уехавших россиян

В России планируют разработать меры в отношении уехавших за границу россиян, которые публично дискредитируют ВС РФ и поддерживают Украину. Изучением этого вопроса в ближайшее время займется специально созданная в Госдуме рабочая группа, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета ГД по культуре Елену Ямпольскую, которая возглавит группу. Рассматриваться будут разные меры – от конфискации имущества до лишения госнаград и запрета на распространение контента в интернете.

Первое заседание пройдет уже в середине февраля. Ожидается, что участие в обсуждении примут профильные ведомства и деятели культуры. По итогу работы группа должна будет представить спикеру Госдумы Вячеславу Володину отчет о наиболее эффективных инициативах, которые могут приобрести статус законопроекта.

«Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. <…> Речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать», – заявила Ямпольская.

Володин ранее предложил добавить в Уголовный кодекс новую статью о конфискации имущества у покинувших Россию граждан, которые выступают с критикой страны и не поддерживают спецоперацию.

Напомним, ранее депутаты и сенаторы требовали объявить иноагентом и лишить «не званий и наград», а также российского гражданства исполнителя Валерия Меладзе за распространившееся в интернете видео, на котором он поддержал Украину. В то же время актера Артура Смольянинова*, который в интервью заблокированному на территории России изданию «Новая газета Европа» допустил довольно жесткие антироссийские высказывания и заявил, что ему «наплевать» на РФ, объявили иноагентом.

*Признан физическим лицом – иностранным агентом