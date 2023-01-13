Минюст внес в реестр иноагентов шесть человек, в том числе Троицкого* и Смольянинова*

Министерство юстиции Российской Федерации включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, актера Артура Смольянинова*, а также музыкального критика Артемия Троицкого*. Обновленный реестр иноагентов опубликован на сайте ведомства.

Также иноагентами признаны бывший священник Сергей Кирсанов*, юрист Анатолий Фурсов*, опоозиционер Сергей Ухов*, журналист Александр Шелест* и ООО «ТЕНЕС»**, учрежденное ранее включенным в реестр иноагентов журналистом и писателем Михаилом Зыгарем*.

Напомним, ранее актер Смольянинов в интервью заблокированному на территории России изданию «Новая газета Европа» заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему «наплевать» на РФ. Он также позволил себе более жесткие высказывания. В ответ глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера, а его мать, комментируя слова сына российским СМИ, заявила, что он сожалеет о сказанном.

До этого Минюст дополнял список иноагентов в декабре прошлого года – в него включили «Роскомсвободу»** и ряд журналистов.

*Признан физическим – иностранным агентом

**Внесено в реестр иноагентов