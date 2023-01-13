Володин предложил добавить в УК статью о конфискации имущества покинувших Россию граждан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз выступил с резкой критикой уехавших из России жителей, которые не поддерживают спецоперацию. Он заявил, что такие граждане позволяют себе «оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров», для того, чтобы «выслужиться» и сохранить свое имущество за рубежом. Он призвал ввести для них уголовное наказание с конфискацией имущества на территории России, назвав его «законом для негодяев».

«Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. Установить состав преступления — это задача следствия. Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Покинувшие Россию «негодяи» живут безбедно благодаря России – они сдают здесь свою недвижимость и продолжают получать гонорары за счет российских граждан, добавил Володин, подчеркнув, что они «чувствуют свою безнаказанность», так как до них не может дотянуться правосудие.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет», – убежден Володин.

Напомним, из последних громких скандалов, связанных с российскими звездами, произошел с певцом Валерием Меладзе. Он во время беседы с поклонниками выразил поддержку украинской стороне, отреагировав на лозунг «Слава Украине», после чего отдельные российские политики предложили лишить певца гражданства РФ, объявить иностранным агентом, запретить выступать на территории России или как минимум оставить без государственных наград.