Меладзе требуют объявить иноагентом и лишить гражданства за поддержку Украины

Российский сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева заявила, что певца Валерия Меладзе нужно лишить российского гражданства. В то же время его призывают признать иностранным агентом и запретить выступать в России за слова в поддержку Украины.

Афанасьева разместила в своем телеграм-канале видео, на котором Меладзе отвечает поддержкой на лозунг «Слава Украине». «За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», – написала Афанасьева. Так она, в частности, ответила на инициативу лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, который предложил лишить певца всех госнаград.