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Политика
3 января 2023  12:29

Меладзе требуют объявить иноагентом и лишить гражданства за поддержку Украины

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Российский сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева заявила, что певца Валерия Меладзе нужно лишить российского гражданства. В то же время его призывают признать иностранным агентом и запретить выступать в России за слова в поддержку Украины.

Афанасьева разместила в своем телеграм-канале видео, на котором Меладзе отвечает поддержкой на лозунг «Слава Украине». «За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», – написала Афанасьева. Так она, в частности, ответила на инициативу лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, который предложил лишить певца всех госнаград.

В Фонде защиты национального исторического наследия сегодня потребовали признать певца иностранным агентом. Глава Фонда Александр Карабанов заявил в беседе с Life, что также его нужно снять с эфиров и запретить ему выступать на территории России, добавив, что уже готовит обращение в Министерство юстиции и Минкульт.

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