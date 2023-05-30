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Общество 30 мая 2023 13:04

В России хотят ввести уголовную ответственность за съемку полетов беспилотников

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В ближайшее время в России могут принять закон, запрещающий снимать полеты беспилотников. С таким заявлением выступил депутат Андрей Гурулев.

«Думаю, мы сейчас инициируем закон и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку», — цитирует его Lenta.ru.

Гурулев добавил, что в случае, если кто-то увидел в небе беспилотник, необходимо сразу же сообщить об этом по номеру 112, назвав район и точное местоположение.

Напомним, утром 30 мая Минобороны России сообщило о том, что киевский режим атаковал Москву при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, несколько зданий, в которые попали дроны, получили незначительные повреждения, жители домов были эвакуированы на время работы спецслужб. Сейчас они начинают возвращаться в свои квартиры, серьезно пострадавших нет.

#госдума рф #беспилотники
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