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В России хотят ввести уголовную ответственность за съемку полетов беспилотников
В ближайшее время в России могут принять закон, запрещающий снимать полеты беспилотников. С таким заявлением выступил депутат Андрей Гурулев.
«Думаю, мы сейчас инициируем закон и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку», — цитирует его Lenta.ru.
Гурулев добавил, что в случае, если кто-то увидел в небе беспилотник, необходимо сразу же сообщить об этом по номеру 112, назвав район и точное местоположение.
Напомним, утром 30 мая Минобороны России сообщило о том, что киевский режим атаковал Москву при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, несколько зданий, в которые попали дроны, получили незначительные повреждения, жители домов были эвакуированы на время работы спецслужб. Сейчас они начинают возвращаться в свои квартиры, серьезно пострадавших нет.
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