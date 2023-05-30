Собянин: Эвакуированные после атаки беспилотников жители Москвы возвращаются в свои дома

Эвакуированные жители московских домов, которые пострадали в результате попадания в них беспилотников, начали возвращаться в свои квартиры после окончания работ экстренных служб. Об этом сообщил глава столичной администрации Сергей Собянин.

«Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте. Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях», – написал он в своем Telegram-канале.

Собянин также отметил, что никто из жителей домов серьезно не пострадал, а за медицинской помощью обратились два человека.

«Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи», – подчеркнул мэр Москвы.

Утром 30 мая киевский режим атаковал столицу России при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа – об этом сообщило Минобороны России. По словам Собянина несколько зданий получили незначительные повреждения. Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов назвал это происшествие «актом устрашения мирных жителей» и призвал к тщательному расследованию.