Эксперт рассказал, у кого из россиян вырастут пенсии с февраля

С 1 февраля в России вырастет размер пенсий у большей части получателей. Подробнее о предстоящих индексациях рассказал «Российской газете» доцент Финансового университета при Правительстве Игорь Балынин.

Собеседник издания напомнил, что в следующем месяце россиян ожидает дополнительная индексация пенсий, которая будет учитывать инфляцию по итогам 2024 года. Точный процент, на который изменятся выплаты, станет известен в середине января.

«В феврале пенсионеры получат одновременно и пенсию с новой индексацией, и доплату к индексации за январь», — заявил Балынин.

Кроме того, повышенные выплаты получат пенсионеры, которым в январе исполнилось 80 лет. Им полагается фиксированная выплата в двойном размере с учетом дополнительной индексации.

С февраля вырастут доплаты пенсионерам, которые трудились в угольной промышленности, а также членам летных экипажей судов гражданской авиации.