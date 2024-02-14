В «Городе будущего» Kazan Expo гости смогут попробовать себя в фиджитал-спорте

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В одной из галерей Kazan Expo сейчас идет застройка «Города будущего», где будет работать высокотехнологичная выставка, а посетители смогут попробовать себя в фиджитал-спорте. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«„Город будущего” — это уникальное пространство, разработанное в формате высокотехнологичной интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра для гостей и участников „Игр будущего”. Активности там будут основаны на концепции фиджитал, они (посетители — прим. Т-и) смогут попробовать свои силы в нескольких демодисциплинах», — рассказал спикер.

Среди дисциплин присутствуют триатлон, сквош, регби, фехтование, флорбол, гольф, силовой экстрим, киберспорт и бокс. Вход в «Город будущего» будет свободным на протяжении всех «Игр будущего», за исключением дней открытия и закрытия соревнований.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На ВДНХ 14 ноября состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», где Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту. Раис Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.