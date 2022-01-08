В Гонконге на две недели закрыли все развлекательные объекты

Из-за новой вспышки коронавируса в Гонконге с 7 по 20 января не будут работать музеи, бары, ночные клубы, спортзалы, салоны красоты, парки аттракционов, включая «Диснейленд». Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Отмечается, что ресторанам и кафе после 18:00 также разрешили работать только навынос.

Накануне новогодних праздников около 300 тыс. человек в некоторых китаских городах и провинциях обязали оставаться дома из-за коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Китае 140 млн детей в возрасте от 3 до 11 лет привили от коронавируса.

Планируется, что в скором времени в России стартует прививочная кампания для детей от 12 лет. Вакцина для несовершеннолетних была зарегистрирована Минздравом 24 ноября.