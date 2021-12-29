В Китае более 300 тыс. человек должны соблюдать карантин из-за коронавируса

Несколько сотен человек в китайском городе Яньань должны оставаться дома из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

В городе, который находится в 300 км от города Сиань, ранее тоже ввели жесткий карантин и полностью прикратили работу все предприятия и компании.

Ранее сообщалось, что в Китае 140 млн детей в возрасте от 3 до 11 лет привили от коронавируса.

Планируется, что в скором времени в России стартует прививочная кампания для детей от 12 лет. Вакцина для несовершеннолетних была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. В конце декабря она может поступить в гражданский оборот.