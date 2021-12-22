В Китае 140 млн детей от 3 до 11 лет привили от коронавируса

140 млн детей в возрасте от 3 до 11 лет привили от коронавируса в Китае. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

В Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний отметили, что побочные эффекты при вакцинации у маленьких детей наблюдаются реже, чем у взрослых.

Несовершеннолетние граждане также смогут сделать прививку, но, только обладая полной информацией о процессе вакцинации, даже если они хотят и согласны прививаться.

В России также в скором времени начнется прививочная кампания для детей от 12 лет.

Вакцина для несовершеннолетних была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. В конце декабря она может поступить в гражданский оборот.