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Здоровье
24 ноября 2021  15:22

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей от 12 лет

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Минздрав России зарегистрировал вакцину от новой коронавирусной инфекции для детей старше 12 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Также она рассказала, что препарат поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря. По ее словам, несовершеннолетних будут вакцинировать при наличии информированного и добровольного согласия законных представителей детей. 

Совещание с членами Правительства проводит Президент России Владимир Путин. 

#Коронавирус
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