В России зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей от 12 лет
Минздрав России зарегистрировал вакцину от новой коронавирусной инфекции для детей старше 12 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Также она рассказала, что препарат поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря. По ее словам, несовершеннолетних будут вакцинировать при наличии информированного и добровольного согласия законных представителей детей.
Совещание с членами Правительства проводит Президент России Владимир Путин.