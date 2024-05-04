Синоптики Татарстана предупредили о заморозках до -8 градусов

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Сегодня ночью в отдельных районах Татарстана при прояснениях возможно понижение температур до −8 градусов. Об ухудшении метеоусловий сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

«Ночью и утром 5 мая 2024 года на территории РТ ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0-5 градусов, в отдельных районах при прояснениях возможно понижение до −8 градусов», — сказано в сообщении.

В столице республики обещают заморозки до −3 градусов.