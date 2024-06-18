В газете «Нодон синмун» вышла статья Путина об отношениях России и КНДР

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин перед государственным визитом в КНДР написал статью для газеты «Нодон синмун», в которой раскрыл основные вехи сотрудничества и дружбы двух стран, а также перспективы партнерских связей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями», — сказано в статье.

Народы двух стран бережно хранят память о нелегкой совместной борьбе против японского милитаризма — в августе 1945 года советские воины вместе с корейскими патриотами разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов. Советский Союз первым в мире признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику, установив с ней дипломатические отношения, а в марте 1949 года в ходе первого визита в Москву основателя КНДР Ким Ир Сена был подписан Договор об экономическом и культурном сотрудничестве между двумя странами, который заложил правовой фундамент для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия. СССР также протянул руку помощь народу КНДР в ходы Отечественной освободительной войны, поддержав его в борьбе за независимость.

Путин отметил, что его первый визит в Пхеньян в 2000 году и ответный визит в РФ Председателя Государственного комитета обороны КНДР товарища Ким Чен Ира в 2001 году стали новыми важными вехами в отношениях стран.

«Подписанные тогда двусторонние декларации определили основные приоритеты и направления нашего созидательного многопланового партнерства на годы вперед», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, нынешний руководитель республики Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками, в чем Путин в очередной раз убедился во время встречи в сентябре 2023 года. Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. На следующий день Владимир Путин встретился с ним на космодроме Восточный, где главы государств провели переговоры.

«Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнерство <...> Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учёте интересов друг друга», — отметил Президент РФ.

Накануне стало известно, что Владимир Путин в ближайшие дни посетит две зарубежные страны – КНДР (18 и 19 июня) и Вьетнам (19 и 20 июня).