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Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин встретился с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.
«Лидеры осматривают космодром, пояснения дают руководитель „Роскосмоса“ Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестерчук», — отмечается в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что запланирован полноформатный визит северокорейского лидера. Основной темой переговоров глав государств станут двусторонние отношения.
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