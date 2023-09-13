Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин встретился с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

«Лидеры осматривают космодром, пояснения дают руководитель „Роскосмоса“ Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестерчук», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что запланирован полноформатный визит северокорейского лидера. Основной темой переговоров глав государств станут двусторонние отношения.