Путин в ближайшие дни посетит КНДР и Вьетнам

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит две зарубежные страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, 18 и 19 июня российский лидер побывает с государственным визитом в КНДР, а с 19 по 20 июня – во Вьетнаме.

Уточняется, что в Ханое глава государства встретится с рядом руководителей, в том числе с вьетнамским коллегой То Ламом, с Генсекретарем ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом и пр. Стороны обсудят перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства в торгово-экономической, гуманитарной и научно-технологической сферах, а также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин после переизбрания на пост Президента РФ совершил три заграничных визита: в Китай, Беларусь и Узбекистан. Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Казахстан – российский лидер примет участие в саммите ШОС.