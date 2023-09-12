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Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Видеокадры, как северокорейский лидер сошел с поезда, опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Как передает ТАСС, гостя на станции Хасан в Приморском крае встретил председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР, глава Минприроды России Александр Козлов.
11 сентября телеканал YTN передавал, что лидер КНДР выехал на поезде к границе с Россией. В Кремле позже подтвердили, что Ким Чен Ын приедет на Дальний Восток с рабочим визитом по личному приглашению Президента Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что главной темой на переговорах станут двусторонние отношения.
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