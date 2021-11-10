Путин обсудил с Меркель ситуацию с мигрантами из Беларуси

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно обсудил с исполняющей обязанности Федерального канцлера ФРГ Ангелой Меркель текущую ситуацию с беженцами на границах Беларуси и Польши, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер предложил представителям стран-членов Евросоюза наладить прямые контакты с Минском и совместно обсудить возможности решения возникших проблем.

Путин с Меркель также условились о дальнейшем общении по данной теме.

Напомним, 8 ноября около 3 тыс. нелегальных мигрантов начали устанавливать палатки и разводить костры на польско-белорусской границе. Кроме того, беженцы неоднократно предпринимали попытки прорваться на территорию Польши.