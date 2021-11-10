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Политика
10 ноября 2021  14:35

Путин обсудил с Меркель ситуацию с мигрантами из Беларуси

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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно обсудил с исполняющей обязанности Федерального канцлера ФРГ Ангелой Меркель текущую ситуацию с беженцами на границах Беларуси и Польши, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер предложил представителям стран-членов Евросоюза наладить прямые контакты с Минском и совместно обсудить возможности решения возникших проблем. 

Путин с Меркель также условились о дальнейшем общении по данной теме.

Напомним, 8 ноября около 3 тыс. нелегальных мигрантов начали устанавливать палатки и разводить костры на польско-белорусской границе. Кроме того, беженцы неоднократно предпринимали попытки прорваться на территорию Польши.

 

#Беларусь #Германия #польша #меркель ангела #Владимир Путин #беженцы
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