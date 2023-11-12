В Финляндии объяснили запрет на въезд из России на велосипедах наплывом мигрантов

Государственный флаг Финляндии

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Ограничение на въезд в Финляндию из России на велосипедах связано не с антироссийскими санкциями, а с наплывом беженцев из третьих стран. Об этом рассказал заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

«Нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление», — констатировал финский пограничник.

Соответственно, по словам Луккари, сотрудники Пограничной службы обратили внимание на увеличение числа велосипедистов и с 9 ноября запретили въезд на этом виде транспорта через три контрольно-пропускных пункта.

По информации Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии, с августа из РФ прибыл 91 гражданин третьих стран, попросивший предоставить ему убежище в стране. Стоит отметить, что 23 нелегальных мигранта, почти четверть, приехали за первую неделю ноября.

Upd. (21.07): Накануне стало известно, что три контрольно-пропускных пункта на юго-востоке Финляндии («Иматра», «Нуйамаа» и «Ваалимаа») прекратили пускать в страну въезжающих из России на велосипедах. Теперь единственный способ попасть через них на финскую территорию — проехать на автобусе. Позднее существование проблемы подтвердила российская таможня.

Велосипеды, как и автомобили, фигурируют в списке произведенных в РФ или ввозимых оттуда товаров, приобретение, импорт или передача которых в Европейский Союз запрещены. Ранее Европарламент выступил против конфискации машин с российскими номерами при въезде в ЕС, о чем сообщал «Татар-информ».