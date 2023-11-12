Таможня подтвердила ограничение Финляндией пересечения границы на велосипедах

Пограничная служба Финляндии действительно начала ограничивать въезд в страну из России на велосипедах. Эту информацию подтвердили в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления, передает ТАСС.

«<…> противоположная сторона перестала пускать российских граждан на велосипедах. Подробностями, к сожалению, не располагаем, так как официальной бумаги от властей Финляндии о соответствующем запрете в управление не поступало», — пояснила представитель пресс-службы управления.

Кроме того, на одном из пропускных пунктов на границе с Финляндией рассказали, что за выходные финские пограничники не дали перейти границу нескольким велосипедистам.

«Пустили одного человека с двойным гражданством, при этом второго, также с двойным гражданством, — нет. По какому принципу идет отбор, непонятно», — уточнил источник агентства.

Накануне стало известно, что три контрольно-пропускных пункта на юго-востоке Финляндии («Иматра», «Нуйамаа» и «Ваалимаа») прекратили пускать в страну въезжающих из России на велосипедах. Теперь единственный способ попасть через них на финскую территорию — проехать на автобусе.

На сайте Пограничной охраны Финляндии нет никаких сведений о запрете на въезд для велосипедистов — граждан РФ. Вместе с тем велосипеды, как и автомобили, фигурируют в списке произведенных в России или ввозимых оттуда товаров, приобретение, импорт или передача которых в Европейский Союз запрещены.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Европарламент выступил против конфискации машин с российскими номерами при въезде в ЕС.