Три КПП на границе Финляндии закрыли въезд из России на велосипедах

Три контрольно-пропускных пункта на юго-востоке Финляндии прекратили пускать в страну въезжающих из России на велосипедах. Об этом пишет издание «Фонтанка», ссылаясь на россиян, которые пытались пересечь границу.

Это автомобильные пункты пропуска «Иматра» (с российской стороны находится многосторонний автомобильный пункт пропуска «Светогорск», это примерно в 200 километрах к северо-западу от Санкт-Петербурга), «Нуйамаа» (МАПП «Брусничное») и Ваалимаа (МАПП «Торфяновка»).

«Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», — заметил один из читателей издания.

Upd. (00.13): На сайте Пограничной охраны Финляндии в разделе, посвященном ограничениям на въезд граждан РФ, никаких сведений о запрете для велосипедистов нет. Вместе с тем велосипеды, как и автомобили, фигурируют в списке произведенных в России или ввозимых оттуда товаров, приобретение, импорт или передача которых в ЕС запрещены.

Пройти пешком через КПП «Иматра», «Нуйамаа» и «Ваалимаа» нельзя, потому что это автомобильные пункты пропуска. Таким образом, теперь единственный легальный способ попасть через них на финскую территорию — проехать на автобусе. «Сейчас на въезде в Финляндию висят два круглых дорожных знака с перечеркнутым велосипедом», — резюмирует петербургское издание.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на сотрудника КПП «Ваалимаа» отмечает, что запрет на въезд велосипедистов ввели еще 9 ноября и что он действует на всем юго-востоке Финляндии. Неизвестно, касается ли ограничение остальных пропускных пунктов (всего на границе России и Финляндии функционируют девять КПП).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Европарламент выступил против конфискации машин с российскими номерами при въезде в ЕС.