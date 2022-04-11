В Евросоюзе согласовали продолжение военной помощи Украине

Министры иностранных дел стран Европейского Союза согласовали продолжение военной помощи Украине, включая увеличение поставок оружия на фоне вероятного усиления боевых действий в Донбассе. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Министры обсудили ситуацию на Украине, опасения в связи с возможным усилением боевых действий в Донбассе, на востоке страны <…> Все согласились с необходимостью продолжать поддержку Украины, в том числе военную», — подчеркнул дипломат.

Боррель уверен, что «необходимо сосредоточить усилия на обороноспособности Украины», так как сейчас «это важнее, чем санкции против России».

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля, заявив о необходимости защищать Донецкую и Луганскую народные республики. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.

Позднее представитель Пентагона рассказал о желании США увидеть поражение России на Украине, а глава евродипломатии Жозеп Боррель впервые в истории ЕС пожелал военного разрешения конфликта.