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Политика
9 апреля 2022  19:44

Глава евродипломатии Боррель впервые в истории ЕС пожелал военного разрешения конфликта

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые в истории сообщества пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Дипломат написал об этом в своем Twitter’е, подводя итоги визита на Украину.

«Эта война должна быть выиграна на поле боя. Дополнительные 500 млн евро из #EPF (Европейского фонда мира — прим. Т-и) находятся в стадии реализации. Поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины», — подчеркнул Боррель.

Вместе с тем евродипломат осудил случаи гибели мирных жителей и обратил внимание на необходимость усиливать санкционное давление на Россию со стороны Евросоюза. 

«Мы уже ввели масштабные санкции, но необходимо сделать больше в энергетическом секторе, в том числе и нефтяном», — уточнил Жозеп Боррель. Он пообещал обсудить новые рестрикции на плановой встрече министров иностранных дел стран ЕС 11 апреля в Брюсселе.

Прежде лидеры Европейского Союза никогда не делали заявлений о необходимости военного, а не мирного разрешения какого-либо конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила Евросоюз в том, что он из экономической организации стал «отделом экономических сношений НАТО».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков признал значительные потери российских войск на Украине, назвав их «огромной трагедией». Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, к 25 марта на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий и еще 3825 получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкционные ограничения против России. 

#россия и украина #россия и евросоюз
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