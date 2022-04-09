Представитель Пентагона рассказал о желании США увидеть поражение России на Украине

Соединенные Штаты хотят увидеть поражение России в ходе проводимой ею специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на брифинге журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы хотим увидеть, как господин [Президент РФ] Владимир Путин и российская армия <…> проиграют эту битву на территории Украины», — отметил представитель Пентагона.

«Речь идет о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан, которые подвергаются уничтожению. Очевидно, что мы хотим, чтобы этому был положен конец и чтобы Украина восстановила свою целостность», — объяснил он позицию американской стороны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков признал значительные потери российских войск на Украине, назвав их «огромной трагедией». Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, к 25 марта на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий и еще 3825 получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.

При этом Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении спецоперации пользоваться информацией только из российских официальных источников. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.