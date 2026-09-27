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Общество 27 сентября 2026 12:06

В европейской части России ожидается самое продолжительное «старое» бабье лето

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В европейской части России ожидается самое продолжительное «старое» бабье лето
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В европейской части России ожидается самое продолжительное в истории «старое» бабье лето. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода готовит жителям Русской равнины настоящий подарок – одновременно классическую золотую осень и „старое“ бабье лето. Такое нечастое совпадение – вершина идеальной осени!» – подчеркнул специалист.

По словам метеоролога, «третью молодость осени» обеспечит гигантский блокирующий антициклон, который сформируется уже на следующей неделе. Сухая погода с температурным фоном на несколько градусов теплее нормы может продержаться до десяти суток, что «вдвое больше стандарта».

«При таком сценарии наступление „коммунальной“ осени, когда среднесуточная температура становится ниже +8 градусов, будет сдвинуто к середине [предстоящего] месяца», – пояснил Тишковец.

По данным синоптика, октябрь на большей части европейской территории России прогнозируется как минимум на два-три градуса теплее климатической нормы, а дефицит осадков составит от 30% до 40%.

Прежде «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода – на 6–8 градусов выше многолетних значений. Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.

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