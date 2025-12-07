В этом году собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане не изменилась по сравнению с 2024-м

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За январь – октябрь текущего, 2025 года собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем по Татарстану составила 99,3%, что практически совпадает с аналогичным показателем предыдущего года. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

«Среднегодовой уровень составил <…> 99,3%, как и в прошлом году. Доля платежей, совершенных в электронном формате, в общем объеме достигла 80,5%», – отметил докладчик.

Вместе с тем в октябре собираемость платежей за ЖКУ снизилась на 0,5% год к году, до 102,7%.

В целом мониторинг платежной дисциплины татарстанцев за последние годы свидетельствует о низкой собираемости платежей за ЖКУ в начале года с увеличением процента сбора во втором полугодии, обратил внимание министр.

Сумма просроченной задолженности за газ на 1 ноября 2025 года достигла примерно 163 млн рублей, увеличившись на 14,5 млн рублей в годовом выражении.

Напротив, просроченная задолженность за потребленную электроэнергию в годовом выражении снизилась на 11,7 млн рублей, составив 8 млн 641 тыс. рублей на 1 ноября текущего года.

Организации коммунального комплекса сократили объем долгов на 14 млн 240 тыс. рублей. Их задолженность за электроэнергию к началу ноября равнялась 409 тыс. рублей.

Вместе с тем управляющие компании и товарищества собственников жилья нарастили долг за электроэнергию на 2 млн 536 тыс. рублей – до 8 млн 231 тыс. рублей к 1 ноября.

Кроме того, задолженность управляющих организаций за тепловую энергию перед АО «Татэнерго» увеличилась на 13 млн 737 тыс. рублей – до 109 млн 975 тыс. рублей к 1 ноября.