Экономика 22 ноября 2025 16:05

Председатель Госкомитета РТ по тарифам выступил с докладом в Доме Правительства РТ

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов выступил с докладом в доме правительства РТ, где обозначил основные достижения, проблемные вопросы и ближайшие приоритеты в сфере тарифного регулирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гайнутдинов отметил, что ведомство обеспечивает регуляцию более 20 отраслей, включая электроэнергию, тепло и транспорт, общий объем регулируемой выручки составил 186 млрд рублей. Показатель вырос по сравнению с прошлым годом, что, по словам Гайнутдинова, свидетельствует о развитии этих сфер.

Спикер обратил внимание, что в 2025 году реализуются 67 инвестпрограмм почти на 32 млрд рублей, а также мероприятия в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также призвал организации и муниципалитеты своевременно отправлять тарифные заявки.

Кроме того, Гайнутдинов отметил основные нововведения тарифной кампании 2026 года. Так индексация тарифов перенесется на на 1 октября 2026 года и тем самым потребует учесть рост затрат с начала года в 4 квартале. Также с января 2026 года ожидается увеличение тарифов на 1,7%, что связано с повышение ставки НДС и снижением порога выручки. Кроме того, дополнительная инвестиционная составляющая в тарифах на тепло-, водоснабжение и водоотведение сохранится на уровне 1,5%.

