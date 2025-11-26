Тарифы за ЖКУ в Татарстане вырастут на 13,4% с октября 2026 года

Правительство России установило предельный уровень индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги для регионов на 2026 год. Согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале правовой информации, для Татарстана максимальный рост платы за ЖКУ с 1 октября 2026 года составит 13,4%.

Индексация пройдет в два этапа: сначала с 1 января, затем – с 1 октября. Первое увеличение связано с планируемым повышением ставки НДС.

С 1 января 2026 года для всех субъектов страны установлен единый предельный уровень роста – в среднем 1,7%. Осеннее повышение будет дифференцированным и зависит от региона.

В Приволжском федеральном округе наиболее заметный рост ожидается в Удмуртии – до 15%. Среди регионов России максимальная индексация с 1 октября запланирована в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской области (17,5%), Тюменской области (17,2%) и Северной Осетии (16,3%).

Минимальное повышение коснется Хакасии и Чукотского автономного округа – по 8%, а также Бурятии и Кировской области – по 8,9% и Сахалинской области – 9%.