Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%, с 20% до 22%, с начала следующего, 2026 года.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Государственная Дума приняла закон 20 ноября текущего года, а Совет Федерации одобрил его 26 ноября.

В новелле оговаривается сохранение льготной ставки НДС в 10% для всех социально значимых товаров.

Внесенные в Налоговый кодекс РФ изменения также предполагают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. В 2026 году порог уплаты уменьшится с нынешних 60 млн рублей до 20 млн, в 2027-м – до 15 млн, в 2028-м – до 10 млн.

Изначально порог по годовой выручке для уплаты НДС малым и средним бизнесом, использующим упрощенную или патентную систему налогообложения, предполагалось одномоментно снизить с 60 млн рублей до 10 млн с начала 2026 года.