news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 28 ноября 2025 17:57

Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года

Читайте нас в
Телеграм
Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%, с 20% до 22%, с начала следующего, 2026 года.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Государственная Дума приняла закон 20 ноября текущего года, а Совет Федерации одобрил его 26 ноября.

В новелле оговаривается сохранение льготной ставки НДС в 10% для всех социально значимых товаров.

Внесенные в Налоговый кодекс РФ изменения также предполагают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. В 2026 году порог уплаты уменьшится с нынешних 60 млн рублей до 20 млн, в 2027-м – до 15 млн, в 2028-м – до 10 млн.

Изначально порог по годовой выручке для уплаты НДС малым и средним бизнесом, использующим упрощенную или патентную систему налогообложения, предполагалось одномоментно снизить с 60 млн рублей до 10 млн с начала 2026 года.

читайте также
Госдума поддержала повышение НДС на 2% с 2026 года
Эльвира Набиуллина рассказала, для чего был повышен НДС
Эльвира Набиуллина рассказала, для чего был повышен НДС
В Правительстве РФ планируют ввести мораторий для МСП за первые нарушения по НДС
#повышение ндс #НДС #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

27 ноября 2025