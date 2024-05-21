Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ЕС одобрили использование доходов от активов России для помощи Украине
Страны Европейского Союза одобрили передачу доходов от замороженных российских активов Украине. Об этом рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в социальной сети X (прежде Twitter).
«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов ЦБ РФ для оказания помощи Украине», — сообщил дипломат.
По словам Липавского, только в этом году соответствующая сумма может составить до 74 млрд чешских крон (около 3 млрд евро), причем 90% будет направлено на удовлетворение потребностей украинских Вооруженных сил.
Ранее исполнительный директор депозитария Euroclear Валери Урбэн в интервью бельгийскому изданию Echo рассказала о предполагаемой схеме изъятия Евросоюзом доходов от российских активов. Еврокомиссия должна получить от 87% до 89% чистой прибыли от реинвестирования российских активов после уплаты бельгийских налогов, которые составляют 25%.
При этом руководство Euroclear, где заморожено более 200 млрд евро российских средств, настаивает, что 11–13% чистой прибыли должно оставаться на счетах депозитария для покрытия его рисков по искам со стороны инвесторов.
Upd. (14.57): О консенсусе стран ЕС относительно использования 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Украины еще в начале мая заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Недавно к тому же стало известно, что США подталкивают «Большую семерку» к выдаче кредита Украине под залог активов РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»