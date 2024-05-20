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Политика 20 мая 2024 08:48

FT: США подталкивают «Большую семерку» к выдаче кредита Украине под залог активов РФ

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Соединенные Штаты подталкивают страны G7 к выделению десятков миллиардов долларов Украине под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Об этом, ссылаясь на западных чиновников, сообщает Financial Times.

Источники отмечают, что в последнее время такие попытки становятся все активнее, так как Штаты хотят принять меры до возможного прихода Дональда Трампа на пост Президента страны.

«Союзники Вашингтона по „Большой семерке“ начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — отмечается в сообщении.

Вопрос, как ожидается, будет рассматриваться на июньском саммите «Большой семерки». По его итогам Украина может получить порядка 50 млрд долларов.

Кроме того, отметили в издании, ряд стран G7, которые раньше выступали против этой идеи, начали менять свое отношение к ней под давлением Вашингтона. В том числе это Франция, ФРГ, Япония и Италия. Предложение США уже поддержано Канадой и Великобританией.

#США #Дональд Трамп #Украина
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