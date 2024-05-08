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Страны ЕС достигли соглашения об экспроприации доходов от замороженных активов РФ
27 стран Европейского союза пришли к соглашению относительно экспроприации замороженных российских активов. Средства пойдут на закупку оружия для Украины. Информацию в соцсети Х подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я приветствую сегодняшнее соглашение по нашему предложению использовать доходы от замороженных российских активов для Украины», — говорится в сообщении.
По ее мнению, направление этих денег на вооружение Киева поможет повысить безопасность и самой Украины, и всей Европы.
В дальнейшем решение должно быть утвреждено Советом ЕС на уровне министров. Ожидается, что только за 2024 год эта мера позволит получить 2-3 млрд евро. Из этих средств 90% предназначены для Украины, а 10% будут выделены на инвестиции для ВПК стран Евросоюза.
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