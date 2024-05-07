Шольц заявил о достижении ЕС консенсуса по передаче Украине доходов от российских активов

Канцлер Германии Олаф Шольц

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В Европейском Союзе достигнут консенсус относительно использования 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции во время визита в Латвию, сообщает его пресс-служба.

«Впрочем, у нас в Европе есть консенсус насчет того, как мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов. Это значительная сумма, которая составляет насколько миллиардов [евро] в год. И <...> мы достигли договоренности, которая как раз финализируется, что около 90% этих средств мы хотим использовать для целей обороны Украины <...>», — подчеркнул политик.

При этом, по словам Шольца, эти средства можно будет использовать для закупок оружия не только у европейских производителей. Вместе с тем он заверил, что его страна собирается оказывать Киеву поддержку столько, сколько потребуется, причем «в большом объеме».





Страны ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции, которую в феврале 2022 года инициировал Президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» в частном порядке признали , что больше не рассматривают идею полностью конфисковать замороженные активы РФ, а Индонезия и Саудовская Аравия отговаривают ЕС от таких планов. В ответ на конфискацию российских активов на Западе Москва может изъять активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые пока находятся на спецсчетах типа «С».Страны ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции, которую в феврале 2022 года инициировал Президент РФ

До Латвии канцлер ФРГ посетил Литву, где также пообщался с журналистами. Там он напомнил, что бундесвер ориентирован на оборону Северо-Восточной и Центральной Европы и способен оперативно развернуть свои силы для поддержки союзников.

«Почти 35 тыс. немецких солдат готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — заметил Олаф Шольц.

По его словам, Германия намерена защищать «каждый квадратный сантиметр» территории НАТО. Сейчас ФРГ уже взяла на себя задачу по защите воздушного пространства Эстонии, а с этого года и Латвии. Помимо этого, бундесвер разместит в Литве полную бригаду, добавил политик.