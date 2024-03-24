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Происшествия 24 марта 2024 13:37

В Елабужском районе закрывают ледовую переправу через Каму

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В понедельник, 25 марта, перестает работать ледовая переправа в Елабужском районе через реку Каму по маршруту Покровское (Сентяк) – Нижнекамск. Информация об этом появилась на странице переправы во «Вконтакте».

Ледовая дорога закрывается с 08.00.

Фото: vk.com/kama_pereprava

Ранее «Татар-информ» рассказывал о закрытии трех ледовых переправ в Верхнеуслонском, Мамадышском и Зеленодольском районах РТ.

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