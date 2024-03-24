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В Елабужском районе закрывают ледовую переправу через Каму
В понедельник, 25 марта, перестает работать ледовая переправа в Елабужском районе через реку Каму по маршруту Покровское (Сентяк) – Нижнекамск. Информация об этом появилась на странице переправы во «Вконтакте».
Ледовая дорога закрывается с 08.00.
Ранее «Татар-информ» рассказывал о закрытии трех ледовых переправ в Верхнеуслонском, Мамадышском и Зеленодольском районах РТ.
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