Ледовая переправа в Верхнеуслонском районе Татарстана прекратила работу

В Верхнеуслонском районе Татарстана закрыта ледовая переправа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ледовая дорога между поселком Аракчино и селом Верхний услон прекратила работу сегодня, 9 марта, в 13 часов по московскому времени.