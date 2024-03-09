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Происшествия 9 марта 2024 16:59

Ледовая переправа в Верхнеуслонском районе Татарстана прекратила работу

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В Верхнеуслонском районе Татарстана закрыта ледовая переправа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ледовая дорога между поселком Аракчино и селом Верхний услон прекратила работу сегодня, 9 марта, в 13 часов по московскому времени.

#ледовая переправа
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