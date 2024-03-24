В Татарстане прекращает работу еще одна ледовая переправа

Сегодня прекращает работу ледовая переправа по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«Решение было принято в связи с устойчивыми положительными температурами воздуха и таянием льда», – указали в ведомстве.

Ледовая переправа прекращает свою работу сегодня в 15.00.

Отметим, что уже третья закрытая ледовая переправа в текущем году. Ранее мы сообщали о том, что переправы прекратили свою работу в Мамыдшском и Верхнеуслонском районах РТ.