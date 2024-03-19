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В Мамадышском районе закрыли ледовую переправу через Каму
Сегодня прекратила работа ледовая переправа через Каму в Мамадышском районе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
С 10 часов утра больше не функционирует ледовая дорога по маршруту село Соколка – поселок Новый Закамский.
В Татарстане продолжают функционировать две ледовые переправы. Одна находится в Зеленодольском районе, вторая – в Елабужском. Обе переправы работают круглосуточно, на дорогу допускаются машины весом не более 3,5 тонн.
Ранее мы сообщали, что в Верхнеуслонском районе ледовая переправа прекратила работу.
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