В Мамадышском районе закрыли ледовую переправу через Каму

Сегодня прекратила работа ледовая переправа через Каму в Мамадышском районе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

С 10 часов утра больше не функционирует ледовая дорога по маршруту село Соколка – поселок Новый Закамский.

В Татарстане продолжают функционировать две ледовые переправы. Одна находится в Зеленодольском районе, вторая – в Елабужском. Обе переправы работают круглосуточно, на дорогу допускаются машины весом не более 3,5 тонн.

Ранее мы сообщали, что в Верхнеуслонском районе ледовая переправа прекратила работу.