В Елабужском районе психологи помогают пострадавшим от атаки БПЛА и их родным

В Елабужском районе пострадавшим от атаки БПЛА и их родственникам оказывается необходимая психологическая поддержка, с ними работают закрепленные психологи. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«Администрация района следит за состоянием пострадавших в ходе атаки БПЛА, держит связь с их родственниками <...> Родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь», – указали в администрации.

«Татар-информ» рассказывал, что по состоянию на 16 июня в больницах Татарстана находятся семь пострадавших после атаки украинского БПЛА в Елабужском районе, трое из них – дети. Два пациента находятся в состоянии средней тяжести и получают лечение в Елабужской ЦРБ, врачи наблюдают в их состоянии положительную динамику. Три пациента находятся в Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Еще два пациента в Больнице скорой медицинской помощи, их состояние тоже стабильное.

В воскресенье «Татар-информ» со ссылкой на телеграм-канал Раиса Татарстана Рустама Минниханова сообщал, что в результате атаки беспилотниками на автозавод в Елабуге погиб рабочий, еще 13 человек пострадали. Накануне вечером стало известно о гибели второго пострадавшего в результате атаки БПЛА.