В больнице скончался пострадавший при атаке вражескими БПЛА на Елабугу

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Скончался пострадавший в результате атаки вражескими БПЛА на Елабугу. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

После случившегося его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Татар-информ» со ссылкой на телеграм-канал Раиса Татарстана Рустама Минниханова сообщал, что в результате атаки беспилотниками на автозавод в Елабуге погиб рабочий. 13 человек пострадали, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Всем оказывалась необходимая медицинская помощь.

Позже в пресс-службе Минздрава РТ «Татар-информу» сообщили, что 7 человек в состоянии различной степени тяжести доставлены в БСМП Набережных Челнов. Двое госпитализированы в Елабужскую ЦРБ. Остальные пострадавшие осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное наблюдение.