После атаки БПЛА на Елабугу в больницах РТ остаются семь человек, из них трое – дети

Сегодня в больницах Татарстана находятся семь пострадавших после атаки украинского БПЛА в Елабужском районе, трое из них – дети.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ, два пациента находятся в состоянии средней тяжести и получают лечение в Елабужской ЦРБ, врачи наблюдают в их состоянии положительную динамику. Три пациента находятся в Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Еще два пациента в Больнице скорой медицинской помощи, их состояние тоже стабильное.

«Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Привлечены федеральные эксперты, которые консультируют татарстанских специалистов по тактике лечения», – отметили в пресс-службе Минздрава РТ.

Напомним, что вчера скончался пострадавший в результате атаки вражескими БПЛА на Елабугу. После случившегося его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Татар-информ» со ссылкой на телеграм-канал Раиса Татарстана Рустама Минниханова сообщал, что в результате атаки беспилотниками на автозавод в Елабуге погиб рабочий. 13 человек пострадали, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Всем оказывалась необходимая медицинская помощь.

Позже в пресс-службе Минздрава РТ «Татар-информу» сообщили, что 7 человек в состоянии различной степени тяжести доставлены в БСМП Набережных Челнов. Двое госпитализированы в Елабужскую ЦРБ. Остальные пострадавшие осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное наблюдение.