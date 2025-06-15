Раис РТ: В результате атаки вражескими БПЛА погиб рабочий автозавода в Елабуге

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Сегодня была совершена очередная атака украинских беспилотников на территорию Татарстана. Обломки БПЛА упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Об этом сообщили Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

В результате погиб рабочий, всего пострадали 13 человек, один человек – в тяжелом состоянии. Всем оказана необходимая медицинская помощь. На месте возник пожар, его оперативно потушили.

«Атака на гражданских людей еще раз доказывает кровавый и жестокий Киевский режим, с которым борется наша страна. Приношу глубокие соболезнования семье погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Несмотря на попытку посеять страх и панику, в республике все предприятия и объекты жизнеобеспечения работают стабильно. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности», – сообщил Минниханов.