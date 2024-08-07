В Елабугу съехались молодые художники из России, Белоруссии и Турции

В Елабужском государственном музее-заповеднике начала свою работу VII Международная творческая лаборатория молодых художников BASHNYA на тему «Всё начинается с семьи». Мероприятие посвящено Году семьи в Российской Федерации.

6 августа с участниками лаборатории встретилась генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко. Она поприветствовала молодых художников на елабужской земле и рассказала об истории проведения творческого проекта.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе ЕГМЗ, на протяжении десяти дней юные мастера кисти будут обучаться у Юлии Рычихиной, Надежды Маслиховой и постоянной участницы творческих проектов музея, художницы из Турции Айгуль Окутан.

Надежда Маслихова — художник по декоративной росписи подносов из Нижнего Тагила. Опытный мастер, стаж которого в промысле составляет более 30 лет, познакомит участников с историей уральской лаковой росписи по металлу с середины XVIII века до сегодняшнего дня.

Мастер также поделится секретами мастерства по созданию розана — фантазийного цветка, прототипом которого стал местный шиповник. На итоговой выставке, открытие которой состоится 14 августа в Музее современного этноискусства, будут представлены тагильские подносы, созданные участниками проекта, и яркие, нарядные, узнаваемые изделия руководителя мастер-класса.

Юлия Рычихина — мастерица Союза художников России из Кирова, известного на весь мир одним из старинных глиняных художественных промыслов — дымковской игрушкой. Молодых художников научат искусству внешней простоты.

Среди участников лаборатории 18 юношей и девушек в возрасте от 19 до 36 лет из Санкт-Петербурга, Уфы, Набережных Челнов, Белоруссии и Турции. При этом 16 из них принимают участие в творческом проекте впервые.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.