В Елабуге прошли первые женские соревнования по рубке шашкой «Казарла»

Ярким событие Спасской ярмарки в Елабуге стали первые Всероссийские женские соревнования по рубке шашкой «Казарла». Порядка 20 девушек представляли Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Киров, Саратов, Уфу, Ярославль, Ижевск. Пять спортсменок были из клуба рубки и фланкировки «Феникс» Республики Татарстан, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского музея-заповедника.

Девушки соревновались в трех категориях мастерства — белый, желтый и красный темляки (темляк — кожаная петля или тканевая лента с кистью на конце, укреплённая на гуське шашки). Соревнования стали для них своего рода экзаменом на повышения категории. Участницы выступали в специальных костюмах, утвержденных Федерацией рубки шашкой, и с собственным спортивным оружием.

С виду хрупкие девушки мастерски владели шашкой, выполняя различные упражнения за максимально короткое время — рубка каната, бутылей с водой, специально подготовленных прутьев, и мужественно проходили одно испытание за другим. Вела и комментировала все действия участниц тренер фланкировки Марина Шадрина — член Федерации рубки шашкой «Казарла». В качестве жюри выступал Дмитрий Вельможин — главный судья башкирского отделения Федерации рубки шашкой.

Организаторы пояснили, что рубка шашкой — это традиционный для казаков и других коренных народов России вид спорта, который неразрывно связан с казачьей культурой и историй. В основе спортивной рубки шашкой лежат национальные казачьи традиции владения клинком, верховой езды, особенности костюма и элементов одежды.

Татарстанское региональное отделение ФРШ «Казарла» было открыто в 2017 году. На сегодняшний день в нем занимаются 27 спортсменов и спортсменок. Внутри отделения два клуба — спортивный клуб «Рать» и женский спортивный клуб «Феникс». Татарстанское отделение входит в тройку сильнейших отделений по России, спортсмены постоянно занимают призовые места и становятся победителями на соревнованиях в различных регионах РФ.

Напомним, 2 августа в Елабуге стартовала XVII Всероссийская Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона. События проходят в течение трех дней — сегодня заключительный. Для елабужан и гостей города прошли большие звон-концерты у Спасского собора и награждение участников Фестиваля колокольного звона.

Одним из гостей стал гусляр Кирилл Богомилов, написавший музыку к фильму «Холоп». На видео он играет свою музыку к фильму «Последний богатырь 4», который выйдет только этой осенью.