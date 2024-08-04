Спасскую ярмарку в Елабуге посетили рекордные 339 тыс. человек

Впервые за всю 17-летнюю историю проведения Спасской ярмарки по данным МВД Елабугу посетили 339,1 тыс. человек. Данные «Татар-информу» сообщили в Елабужском музее-заповеднике.

«В этом году были установлены рамки — металлоискатели, на которых были установлены счётчики посетителей, поэтому цифра точная. Это официальные данные. В этом году большой приток туристов. Впервые за всю историю Спасской ярмарки», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.

По словам собеседницы агентства, большому потоку туристов поспособствовал ребрендинг ярмарки и разделение зон торговли и ресторанов.

«Было действительно очень удобно. Если люди приехали на ярмарку торговать или покупать, они по торговым рядам наверху гуляли, а те, кто приехал отдохнуть, спускались вниз, и там просторно, хорошо, спокойно, можно было погулять и концерты посмотреть», — рассказала Есипова.

Напомним, 2 августа в Елабуге стартовала XVII Всероссийская Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона. События проходили в течение трех дней — сегодня был заключительный. Он стал таким же ярким, насыщенным, как и все предыдущие дни.

С утра на главной сцене на Шишкинских прудах музыкальной развлекательной программой елабужан и гостей города радовал известный шоумен Григорий Галкин со своим коллективом.

Также состоялся долгожданный для многих Большой звон-концерт Всероссийского фестиваля колокольного звона, включившего в себя более 40 выступлений. На сцену выходили постоянный участник концертов в зоне СВО на Донбассе Николай Червон, фронтовой звонарь в зоне спецоперации Вадим Мартовой, музыкальный коллектив «Лучина» из Суздаля и ансамбль «Русь» Елабужского благотворительного общества «Благомир». Один за другим звучали в исполнении многочисленных участников фестиваля колокольные переливы. Ярким выступлением стал традиционный «Общий звон» от всех мастеров колокольного звона.

В завершении звон-концерта были вручены дипломы участникам XVII Всероссийского фестиваля колокольного звона в Елабуге вручает настоятель Спасского собора иеромонах Кирилл.

За 17 лет работы фестиваля Елабуга приняла 900 звонарей. Первый фестиваль колокольного звона в Елабуге собрал 18 звонарей из 7 городов России. Сегодня елабужская земля встретила 149 участников, в числе которых 69 звонарей, 5 музыкантов-мультиинструменталистов, гусляров и исполнителей духовно-патриотических песен, 16 творческих коллективов и ансамблей из 44 населенных пунктов Республик Российской Федерации (в том числе республик Карелия, Крым, Татарстан, Удмуртия, Чувашия). Впервые приехали на фестиваль 41 участник.

После обеда на этой же сцене у Спасского собора состоялась торжественная церемония закрытия XVII Всероссийской Спасской ярмарки и XVII Всероссийского фестиваля колокольного звона.

Среди почетных гостей на церемонии присутствовали глава Елабужского района Рустем Нуриев, директор Департамента развития и поддержки предпринимательства торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев, гендиректор Елабужского госмузея-заповедника Гульзада Руденко и многие другие. Все почетные гости принимали участие в церемонии награждения участников Всероссийской Спасской ярмарки.

Награждая участников ярмарки, Руденко искренне поблагодарила елабужского благочинного иеромонаха Кирилла, который уже не первый год является главным помощником и соорганизатором Всероссийского фестиваля колокольного звона.

«Спасибо всем, кто в эти дни, не деля портфели, а сообща, в слаженном тандеме делал этот грандиозный праздник!» — произнесла она.

36 часов праздника с продажей великолепных изделий ручной работы, с колоритными мастерами декоративно-прикладного искусства, с концертами, уличными музыкантами, звон-концертами, нескончаемыми колокольными переливами — такой запомнится посетителям Спасская ярмарка-2024.

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