В Елабуге организован сбор для пострадавших от землетрясения в Турции

В молодежном центре «Барс» Елабуги по адресу Нефтяников, 29а организован сбор для пострадавших от землетрясения в Турции. Все желающие могут оказать поддержку и передать необходимые вещи. Как сообщают организаторы, вещи принимаются только новые.

В МЦ «Барс» принимают зимние палатки, спальные мешки, газовые обогреватели, матрасы для палаток, раскладушки. Вещи принимаются с 8 до 17 часов каждый день.

«Список вещей строго ограничен. Во всем остальном нет необходимости, было много всего собрано», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.

Сегодня число жертв землетрясений в Турции выросло до 38 044. Ликвидацией последствий занимаются свыше 264 тыс. человек, в том числе спасатели, полиция, медики, волонтеры и представители других ведомств. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что из зон, затронутых землетрясением, эвакуировали 2,2 млн человек.

В спасении людей и разборе завалов участвовала бригада МЧС РФ, направленная по предложению Президента России Владимира Путина. О том, как татарстанцы помогали при разборе завалов и сдавали кровь, читайте в материале «Татар-информа».

В Турции 6 февраля произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые затронули и соседнюю Сирию. После первого землетрясения было зарегистрировано около 4,7 тыс. афтершоков. Так, накануне новый толчок разрушил еще несколько зданий.