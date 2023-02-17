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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тыс.
Число жертв землетрясений в Турции выросло до 38 044. Такими данными со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситауциям делятся «Известия».
«Согласно последней полученной информации, в общей сложности 38 044 наших гражданина погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг», ― отмечается в заявлении.
По данным управления, после первого землетрясения в стране зарегистрировано еще 4,7 тыс. афтершоков. Так, несколько часов назад новое землетрясение разрушило еще несколько зданий.
Ликвидацией последствий занимаются свыше 264 тыс. человек, в том числе спасатели, полиция, медики, волонтеры и представители других ведомств. Напомним, что в спасении людей и разборе завалов участвует бригада МЧС РФ, направленная в Турцию по предложению Президента Владимира Путина.
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