В Турции произошло новое землетрясение, обрушились несколько зданий

В турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5, сообщили сейсмологи. На данный момент известно, что обрушились несколько зданий, поврежденных при первых землетрясениях, передает РИА Новости. Информация о погибших и пострадавших не обновлялась.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям страны, очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км в Средиземном море, он находился на удалении около 5 км от турецкого побережья в районе хатайской провинции.

Напомним, 6 февраля в Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, в тот же день днем произошло еще несколько подземных толчков. По последним данным, погибли 36 тыс. 187 человек, ранены — 108 тыс. 68 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что из зон, затронутых землетрясением, эвакуировали 2,2 млн человек.