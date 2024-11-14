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Экономика 14 ноября 2024 08:00

В Елабуге и части поселений Спасского района РТ хотят ввести туристический сбор

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В Елабуге и части поселений Спасского района РТ хотят ввести туристический сбор
Фото: © «Татар-информ»

В Елабуге и трех поселениях Спасского района РТ (Полянском, Приволжском и Трехозерском), как и в Болгаре, планируют по примеру Казани ввести туристический налог. Проекты соответствующих решений сейчас проходят антикоррупционную экспертизу.

Ставку сбора предполагается увеличивать постепенно (как и в столице Татарстана). В случае принятия решений в 2025 году она будет равняться 1% от стоимости проживания в гостинице, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а в 2029-м — 5%.

При этом в Елабуге от туристического сбора собираются освободить несовершеннолетних и лиц, зарегистрированных на территории Елабужского района РТ по месту жительства или месту пребывания.

Ранее, 12 июля, Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий муниципальным властям устанавливать туристический налог. Максимально допустимая ставка сбора с 2025 по 2029 год будет увеличиваться на 1 процентный пункт ежегодно.

Подробнее о туристическом сборе в столице Татарстана читайте в материале «Татар-информа» «Туристический налог в Казани: когда введут, сколько возьмут и кому придется платить?»

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#туризм #налог #курортный сбор #елабуга
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