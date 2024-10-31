Туристический налог в Казани: когда введут, сколько возьмут и кому придется платить?

Туристический трафик в Казани за 15 лет вырос в 10 раз. По итогам прошлого года он превысил 4 млн человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минимум 100 рублей с туриста за день пребывания в Казани

За отдых в Казани теперь придется заплатить сбор – с 2025 года в столице Татарстана вводят туристический налог. Плата составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах за сутки, но не меньше 100 рублей.

Власти Казани свое намерение объясняют просто: туристический трафик за 15 лет вырос в 10 раз. По итогам прошлого года он превысил 4 млн человек.

«Но есть и обратная сторона медали – растущая нагрузка на городскую инфраструктуру. В первую очередь это касается центральных улиц и площадей, парков и набережных. Введение туристического налога поможет компенсировать дополнительные расходы на содержание города», – цитирует начальника финансового управления исполкома Казани Ирека Мухаметшина пресс-служба.

По предварительным расчетам, Казань получит от налога в первый год более 150 млн рублей дополнительно. Деньги хотят направить на улучшение инфраструктуры, общественных пространств, продвижение туристического бренда столицы РТ.

Сергей Иванов: «Практика введения налога в других городах показывает, что это не отпугивает туристов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Практика показывает, что туристический налог не отпугивает приезжающих»

Казанская городская Дума рассмотрит вопрос о введении налога на одной из ближайших сессий.

Стоит пояснить, что регионы вправе устанавливать туристический налог по федеральному закону. В 2025 году он придет на смену курортному сбору, который взимался в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. В качестве эксперимента действует в Санкт-Петербурге, а в следующем году появится, например, во Владивостоке.

По данным мэрии, Казань вовсе не пионер – некоторые российские города уже приняли решение о введении налога, среди них – Краснодар, Ростов-на-Дону, Архангельск, Пермь, Петрозаводск, Зеленоградск, Светлогорск, Великий Новгород. Еще ряд городов, в том числе Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Североуральск, Тула, Калининград, готовятся принять документ о взимании сбора.

За разъяснениями по туристическому налогу «Татар-информ» обратился к председателю Государственного комитета РТ по туризму Сергею Иванову. Он подчеркнул, что введение туристического налога планируется пока только в столице республики, в Казани, где сосредотачивается наибольшее количество приезжающих туристов.

«Практика введения туристического налога в других городах показывает, что это не отпугивает приезжающих туристов. Величина составляет небольшую долю от проживания и расходов туристов в городе в целом. При этом гости получают доступ к современной и качественной туристической инфраструктуре», – считает Иванов.

В Казани хотят освободить от туристического налога несовершеннолетних Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С детей и льготников туристический налог взимать не будут

Для туриста сумма налога будет включена в стоимость номера. Перечислять налог в казну по закону должны владельцы отелей, гостиниц, хостелов, санаториев, пансионатов, баз отдыха, кемпингов и мотелей. Всех тех объектов, который внесены в реестр «средств размещения».

При этом есть те, кого освободят от сбора. На льготу могут рассчитывать:

Герои Советского Союза;

Герои Российской Федерации;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны и инвалиды боевых действий;

инвалиды I и II групп;

инвалиды с детства;

дети-инвалиды и т. д.

Муниципалитеты могут вводить и свои льготы. В Казани хотят освободить от туристического налога несовершеннолетних.

Существует вероятность, что люди предпочтут сэкономить и будут селиться в «серой зоне», чтобы не платить налог Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отельеры не согласны с введением туристического налога

Туристов не отпугнет, но будет больше тех, кто вместо отеля с курортным сбором выберет съемную квартиру.

«Нам бы не хотелось, чтобы такой налог вводился на территории Татарстана. Такой налог вводится, когда есть овертуризм, когда действительно надо снижать турпоток. Мы еще потолка не достигли, у нас средняя загрузка 65% всего. Думаю, что введение этого налога преждевременно», — сказала «Татар-информу» исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина.

Существует вероятность, что люди предпочтут сэкономить и будут селиться в «серой зоне», чтобы не платить налог. Например, в арендных квартирах. Юшутина считает, что в первую очередь финансовую нагрузку ощутят любители путешествовать экономно и большими компаниями или семьями, в том числе с совершеннолетними детьми.

Ассоциация отелей Казани и Татарстана передавала свои предложения в Комитет по развитию туризма Казани, что в случае введения налога можно было бы увеличить число льготных категорий. Добавить туда, например, предпенсионеров. Или, к примеру, ввести сезонность.

Юшутина отметила, что пока нет никаких разъяснений, как отелям придется администрировать налог — как обрабатывать, где хранить документы, и надеется на обсуждение с привлечением Ассоциации.

«Говорят, что надо делать путешествия по России доступными. Но, как мне кажется, введение таких мер не делает внутренний туризм более доступным», — подытожила она.

Дарья Санникова: «Главное сейчас – отработать по всем вопросам с гостиничным бизнесом и разъяснениям от налоговых ведомств» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова заверила, что диалог с бизнесом будет.

«Я считаю, что введение налога своевременно, главное сейчас – отработать по всем вопросам с гостиничным бизнесом и разъяснениям от налоговых ведомств», – сказала она «Татар-информу».

«Вряд ли туристы будут отказываться от поездки из-за 100 рублей»

Президент Ассоциации туристских агентств РТ, гендиректор агентства индивидуального туризма «Персона Грата» Рамиль Мифтахов считает, что любые денежные средства, собираемые на развитие туристической инфраструктуры, – это только плюс. Но есть и «небольшой негативный момент» в виде увеличения стоимости проживания в гостинице.

«Но учитывая, что налог всего лишь 1% и если средняя стоимость гостиницы – 10 тыс. рублей, то 100 рублей – это, на самом деле, не смертельно и не критично. Гости, которые решат поехать в Казань на несколько дней, оплачивая проживание 10 тыс. рублей за сутки, вряд ли будут отказываться из-за 100 рублей, приезжая к нам. Сумма несущественная, но с точки зрения именно стратегии распределения этих денежных средств я это поддерживаю всецело», – сообщил Мифтахов.

С одного туриста сумма небольшая, а если взять всех, то набирается неплохая сумма Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Директор компании AVT Азамат Сабиров заметил, что туристический налог – это широко применяемая практика во всем мире.

«Понятие “турсбор” сейчас есть везде. Недавно был в Эмиратах, там тоже есть турсбор», – сказал он «Татар-информу».

Собеседник агентства признается, что насчет туристического налога у него двоякое мнение. Например, Сабиров считает, что сумма должна быть фиксированная и есть риск, что люди будут менять отели на квартиры.

«В целом идея неплохая, если деньги потом будут вкладываться в рекламу Казани. За рубежом много где решили таким образом собирать деньги на продвижение. По сути это рекламные деньги. С одного туриста сумма небольшая, а если взять всех, то набирается неплохая сумма, которую можно направить на рекламу региона или города и еще больше повысить его привлекательность», – полагает Сабиров.